Cyberattaque contre Aeroflot : ce que l'on sait du piratage massif qui paralyse l'aéroport de Moscou

Les hackers, se revendiquant défenseurs de l'Ukraine et du Belarus, affirment avoir "détruit" 7.000 serveurs de la plus grande compagnie aérienne de Russie, clouant au sol des dizaines d'avions. Le Kremlin reconnait un incident "assez alarmant".

Les hackers disent avoir détruit l'infrastructure informatique d'Aeroflot, la plus grande compagnie aérienne de Russie (illustration) ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

"Corbeau silencieux", "Cyber partisans"... Deux groupes de hackers, l'un ukrainien et l'autre bélarusse, ont revendiqué une attaque informatique contre la compagnie aérienne russe Aeroflot. Des dizaines de vols d'Aeroflot ont été annulés lundi 28 juillet après cette cyberattaque, dont l'ampleur des effets potentiels doit encore être précisée.

Les perturbations du trafic aérien interviennent régulièrement en Russie ces derniers mois, essentiellement en raison des attaques de drones ukrainiennes lancées en riposte aux bombardements russes sur l'Ukraine, où l'armée russe mène une offensive à grande échelle depuis février 2022.Il s'agit toutefois du premier incident de cette ampleur provoqué par une cyberattaque.

"En raison d'une défaillance des systèmes informatiques", 42 vols ont été annulés lundi, notamment au départ de l'aéroport Cheremetievo de Moscou, la base principale d'Aeroflot, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué. Le parquet général russe a annoncé dans la foulée l'ouverture d'une enquête pour "accès illégitime" aux systèmes d'information, indiquant qu'Aeroflot était victime d'une "cyberattaque".

Quelles conséquences?

Les pirates informatiques ont pour leur part annoncé "la mise en place réussie d'une opération à long terme et de grande échelle" qui a abouti selon leurs dires "au piratage et la destruction de l'infrastructure informatique interne d'Aeroflot". Les hackers ont assuré avoir "détruit" 7.000 serveurs de la compagnie aérienne, récupéré 20 Terabits de data, disant vouloir publier les données personnelles de tous les Russes ayant voyagé avec Aeroflot. Selon le chaine Telegram du media allemand Deutsche Welle sur le Belarus, les hackers ont par ailleurs indiqué que la complexité du piratage des systèmes est dû à la taille du réseau touché. Selon eux, l'attaque aurait affecté "environ 8.000 ordinateurs (PC et serveurs), appartenant à une centaine de systèmes différents.

Aeroflot a pour sa part assuré de son côté "travailler actuellement pour rétablir ses opérations normales le plus vite possible". Le Kremlin a lui jugé cet incident "assez alarmant".

L'Ukraine et ses alliés occidentaux accusent régulièrement la Russie de cyberattaques contre des systèmes informatiques d'organisations publiques et privées à travers le monde, des accusations rejetées par Moscou. Plus tôt en juillet, les agences Europol et Eurojust ont annoncé le démantèlement du groupe de hackers prorusses NoName057(16), responsable selon eux de multiples attaques visant l'Ukraine et ses alliés, qui ciblait notamment des infrastructures importantes en Europe.