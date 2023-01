Cryptomonnaies : la Fed met en garde les banques contre les risques

L'activité liée aux cryptomonnaies est "très probablement incompatible avec des pratiques bancaires sûres et saines", selon la Fed.

L'activité dans les cryptomonnaies comporte des risques pour le secteur bancaire, ont alerté mardi 3 janvier la banque centrale américaine (Fed) et deux autorités de régulation aux États-Unis, près de deux mois après la chute du géant du secteur, FTX.

Pour les banques commerciales, l'activité liée aux cryptomonnaies est "très probablement incompatible avec des pratiques bancaires sûres et saines" , indiquent dans un communiqué commun la Fed, l'instance fédérale chargée de garantir les dépôts bancaires (FDIC) et l'OCC, qui supervise deux tiers du système bancaire américain.

Ainsi, "compte tenu des risques importants mis en évidence par les défaillances récentes de plusieurs grandes sociétés de crypto-actifs, les agences continuent d'adopter une approche prudente et attentive concernant les activités et les expositions actuelles ou envisagées aux crypto-actifs dans chaque organisation bancaire", ajoutent-elles.

Vers un cryptodollar ?

La Fed, la FDIC et l'OCC jugent "important que les risques liés au secteur des crypto-actifs qui ne peuvent être atténués ou contrôlés , ne migrent pas vers le système bancaire". Cependant, les banques restent autorisées à fournir à leurs clients des services liés à ces actifs.

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, avait vigoureusement plaidé mi-novembre pour "une surveillance plus efficace" du marché des cryptomonnaies, immédiatement après la déroute de la plateforme d'échanges FTX. Plusieurs responsables de la Fed avaient eux aussi souhaité une régulation du secteur. Par ailleurs, l'administration Biden planche toujours sur la création ou non d'un cryptodollar, qui présente de nombreux avantages et opportunités, mais aussi des risques.