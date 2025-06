Cristal Union voit son bénéfice net chuter, dans le sillage des prix du sucre

Cette photo montre des emballages de morceaux de sucre au sein du groupe Crystal Union à Bazancourt, près de Reims le 26 novembre 2014. ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Le sucrier Cristal Union a annoncé mardi des résultats "de bon niveau" en dépit d'une chute de son bénéfice net annuel de plus de 60%, au terme d'un exercice décalé 2024-25 marqué par la forte baisse des prix européens du sucre.

Après un exercice précédent "exceptionnel", le groupe, qui transforme ses betteraves en sucre mais aussi en éthanol et en alcool, voit ses profits tomber, avec un bénéfice net de 117 millions d'euros (-61,8%) pour son exercice clos au 31 janvier 2025.

Cristal Union (marques Daddy, Erstein, Eridania) enregistre "une baisse limitée de son chiffre d'affaires (-3,8%)", à 2,65 milliards d'euros, tirant parti de "marchés encore porteurs en Europe pendant les premiers mois de l'exercice" et d'une "production en hausse", a expliqué son directeur général Xavier Astolfi, lors d'une conférence de presse à Paris.

Ces résultats s'expliquent en grande partie par la chute des prix du sucre sur le marché européen -où se situent les sucreries du groupe-, passé de 800 euros la tonne en février 2024 à environ 500 euros la tonne en janvier 2025, a-t-il souligné.

En outre, les rendements de cette campagne ont parfois été pénalisés par les conditions climatiques, avec des pluies ayant entraîné la réduction de la teneur en sucre des tubercules.

Pendant l'exercice, Cristal Union "a privilégié la production de sucre et d'alcools rectifiés de haute qualité, et a orienté ses ventes vers les pays déficitaires en Europe et au grand export", selon un communiqué.

"Nous avons fait une belle année, avec des résultats de bon niveau -qui restent les troisièmes meilleurs résultats de l'histoire du groupe-, mais on entre dans un contexte de marché difficile", a déclaré le président du groupe coopératif, Olivier de Bohan.

"Cristal Union a 25 ans et est un groupe solide", passé "de 3 sucreries et 14% des surfaces de betteraves sucrières françaises en 2000 à 9 sucreries et 45% des surfaces en 2025", une fois qu'aura été validée la dernière acquisition du groupe, la sucrerie Lesaffre Frères à Nangis, en région parisienne, a-t-il ajouté.

Ces résultats ont permis de poursuivre le désendettement du groupe, avec une dette divisée par deux en un an, et les investissements (107 millions d'euros), notamment pour décarboner les usines.

"Dès aujourd'hui, toutes les sucreries du groupe sont autonomes en eau. Nous avons le même objectif pour nos distilleries pour 2030", a déclaré Olivier de Bohan.