Crise diplomatique entre la France et l'Algérie : les chefs de la diplomatie des deux pays ont repris contact, une première depuis des mois

Mi-février, la visite du ministre de l'Intérieur français Laurent Nuñez à Alger avait permis d'amorcer une détente des relations bilatérales plongées dans une grave crise depuis l'été 2024.

Jean-Noël Barrot à Bruxelles, en Belgique, le 16 mars 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le dégel après presque deux ans de crise diplomatique profonde. Les ministres des Affaires étrangères français et algérien se sont entretenus dimanche pour évoquer "les enjeux de la relance de la coopération bilatérale", a indiqué lundi 16 mars le ministère français des Affaires étrangères. C'est une première depuis plusieurs mois.

Le contexte de la guerre au Moyen-Orient a permis à Jean-Noël Barrot de reprendre langue avec Ahmed Attaf alors que leur dernier échange formel remontait à novembre lorsqu'ils s'étaient vus en marge d'une réunion du G20 à Johannesbourg en Afrique du Sud. Avant cela, ils s'étaient rencontrés le 6 avril 2025 lorsque le ministre français s'était rendu à Alger avant que les deux pays ne plongent dans la crise.

"Les ministres ont évoqué les enjeux de la relance de la coopération bilatérale , notamment en matière sécuritaire et migratoire", a expliqué le Quai d'Orsay.

Jean-Noël Barrot a marqué le "souhait qu'elle produise des résultats tangibles, dans l'intérêt des deux pays" et il a notamment rappelé "l'attention portée à la situation" du journaliste sportif français Christophe Gleizes qui purge en Algérie une peine de sept ans de prison pour "apologie du terrorisme", a-t-on ajouté de même source.

"Accumulation des crises"

"Les ministres sont convenus de poursuivre ce dialogue politique, dans un contexte régional et international marqué par l'accumulation des crises" en particulier la guerre au Proche et Moyen-Orient, a également souligné cette source.

Mi-février, la visite du ministre de l'Intérieur français Laurent Nuñez à Alger avait permis d'amorcer un dégel des relations bilatérales plongées dans une grave crise depuis l'été 2024.

À l'issue d'un entretien avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, Laurent Nuñez avait alors annoncé que les deux pays étaient parvenus à "réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau".

L'entretien entre Jean-Noël Barrot et Ahmed Attaf intervient des articles de presse évoquent avec insistance ces derniers jours évoquant un retour prochain de l'ambassadeur français Stéphane Romatet à Alger. Ce dernier avait été rappelé pour consultations à Paris par le président Emmanuel Macron en avril 2025 après l'expulsion d'agents consulaires par Alger.