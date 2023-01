Covid : ce nouveau sous-variant d'Omicron qui inquiète aux États-Unis

Alors que plusieurs pays prennent des mesures concernant les voyageurs en provenance de Chine face à l'envolée des cas dans le pays depuis la décision des autorités d'assouplir la politique stricte zéro Covid, un nouveau variant du Covid-19 inquiète outre-Atlantique. XBB.1.5 s'est propagé très rapidement aux États-Unis, rapporte TF1 Info. En passe de devenir majoritaire en quelques semaines, il représente déjà plus de 40 % des contaminations dans ce pays et les admissions à l'hôpital de patients Covid sont reparties à la hausse il y a plus d'un mois.

Ce nouveau variant circule depuis plusieurs semaines en Asie, mais les États-Unis sont le premier pays où XBB.1.5 progresse autant. À l'origine de cette progression éclair : une mutation du virus, qui provoque ce que les scientifiques appellent un « échappement immunitaire ». Il « arrive à infecter plus facilement des personnes qui présentent déjà une immunité, donc celles qui ont été déjà infectées ou qui ont été vaccinées », a indiqué Mircea Sofonea, épidémiologiste au PCCEI, de l'université de Montpellier, auprès de nos confrères. « En plus, il y a une suspicion de gain de contagiosité de ce sous-variant, qui se lie plus facilement aux cellules humaines », a ajouté le chercheur de l'Inserm.

Vers une 10e vague épidémique ?

XBB.1.5 circule déjà en France, mais à de très bas niveaux. Seuls 15 cas ont été recensés par séquençage à ce jour.

