Covid-19 : rien ne sera plus comme avant pour les salariés français...

Alors que la fin (progressive) du deuxième confinement approche et que la règle du télétravail à 100 % dans les entreprises - quand c'est possible - va peut-être évoluer dans les prochaines semaines, Le Point a cherché à savoir, grâce à la technologie d'études et de sondages de la plateforme Happydemics*, comment les Français envisagent leur rapport au travail en général, à leur travail en particulier, et à leur entreprise, après des mois de bouleversements liés à la crise sanitaire. Quelles sont leurs motivations ? Leurs attentes ? Leurs angoisses, leurs ambitions ?

Respecter des horaires fixes au bureau, une pratique jugée « dépassée »

Il a été demandé aux salariés français de déclarer quels seraient, selon eux, les côtés dépassés de l'entreprise post-Covid 19. Le « manque de transparence » est ce qui paraît, aujourd'hui, le plus dépassé pour l'ensemble des répondants, avec 39 % de réponses sur ce point. Viennent ensuite le fait de « ne pas être impliqué dans la plupart des décisions de l'entreprise » (30 %), de « respecter des horaires fixes » (26 %), de « mener des entretiens annuels avec votre n + 1 » (24 %), et d'être « obligé de venir au bureau » (15 %). On note, ici, certaines différences de perception en fonction des profils d'âge : alors que 26 % des répondants sont exaspérés par le respect des horaires fixes, cette tendance est plus marquée auprès des

