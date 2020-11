Covid-19 : pourquoi le Danemark abat des millions de visons

Copenhague, 4 novembre, 16 heures. Le ton solennel, la voix grave, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, prononce l'arrêt de mort de la totalité des quelque 17 millions de visons élevés dans le royaume, premier producteur mondial de peaux de cette fourrure de luxe. Une note de l'Institut de sérologie d'État (SSI) reçue quelques heures plus tôt a en effet soufflé un air de désarroi : au moins 12 personnes ont été infectées par le Covid-19 via des visons du nord du pays, et le pire, selon les experts de SSI, c'est que le virus muté s'est avéré avoir une sensibilité réduite aux anticorps.

Le lendemain, Le Danemark a donc annoncé des restrictions spécifiques pour plus de 280 000 habitants du nord-ouest du pays afin d'empêcher de nouveaux cas chez l'homme. « Dès ce soir, les citoyens de sept communes du nord du Jutland sont vivement encouragés à rester dans leur propre commune pour empêcher la propagation de l'infection », a demandé Mette Frederiksen lors d'une conférence de presse. Danois et étrangers sont sommés de ne pas aller dans le secteur où les restaurants et bars seront fermés à partir de samedi.

Menace sur un futur vaccin

« Des tests au laboratoire de SSI ont montré que 5 exemples de virus détectés dans des visons et 12 exemples de virus dans des êtres humains réagissent assez faiblement aux anticorps, ce qui est très, très grave, et on risque que le développement de futurs

