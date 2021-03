Covid-19 : pourquoi l'évolution de l'épidémie inquiète le gouvernement

Confinement, le retour. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé, jeudi 18 mars en fin de journée, le retour d'un confinement de quatre semaines pour seize départements de l'Hexagone face à l'inexorable progression de l'épidémie.

L'indicateur qui est vraiment au rouge vif, c'est l'occupation des services de réanimation. Elle aussi augmente de façon exponentielle. Au 16 mars, il y avait 4 239 patients hospitalisés en réanimation pour Covid-19, 300 de plus qu'une semaine plus tôt. Le pic de la deuxième vague, à 4 900, se rapproche. En Île-de-France, il est déjà dépassé.

L'Île-de-France dans le rouge

C'est bien dans la région capitale que l'épidémie semble la plus virulente. Le taux de positivité y est largement supérieur à la moyenne (7,5 % du 8 au 14 mars) dans la plupart des départements : 9 % dans les Yvelines, 11,2 % dans le Val-de-Marne, 11,7 % en Essonne et Seine-et-Marne, 12,4 % en Seine-Saint-Denis et 12,5 % dans le Val-d'Oise. Seuls les Hauts-de-Seine (8,3 %) et Paris (6,8 %) s'en sortent

