Covid-19 : les soignants non vaccinés seront réintégrés dès la mi-mai

Après l'avis de la HAS, une date. Selon le ministre de la Santé, François Braun, les soignants suspendus faute de s'être fait vacciner contre le Covid-19 vont être réintégrés dès la publication d'un décret dans les prochains jours, au Journal officiel. D'après le membre du gouvernement, le texte devrait paraître à la « mi-mai ». Cette décision fait suite à l'avis favorable de la Haute Autorité de santé (HAS) donné fin mars à la levée de l'obligation vaccinale contre le Covid pour les soignants et les autres professionnels concernés.

« Ces soignants vont être réintégrés. Ces dernières semaines, j'ai réuni l'ensemble des parties prenantes, car je veux que la réintégration se fasse, mais dans de bonnes conditions », a expliqué le ministre de la Santé en marge d'un déplacement dans la Marne, vendredi 28 avril. Ses propos ont été repris dimanche dans le journal local Le Pays briard et lundi par Le Parisien . « Les non-vaccinés ne sont pas forcément attendus avec des fleurs dans tous les services et partout », a-t-il souligné. « L'instruction est prête. Je vais la signer en tout début de semaine prochaine (à partir du 2 mai, NDLR). Le décret de mise en application sera pour la mi-mai », a-t-il précisé.

Retour des soignants non vaccinés : le grand dilemme des blouses blanches

« Un phénomène marginal »

Paris avait opté pour la contrainte à la fin de l'été 2021 :

... Source LePoint.fr