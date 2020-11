Covid-19 : les grandes lignes du plan de vaccination en France

Officiellement, on en saura plus dans les prochains jours. Jeudi 26 novembre, au cours de sa conférence de presse, Jean Castex n'a pas voulu entrer dans les détails du plan de vaccination, les réservant à de futures annonces, avec la présentation de la nouvelle stratégie « tester, alerter, protéger, soigner ». Mais, en coulisse, les choses avancent, détaille Le Journal du dimanche. Calendrier, définition des profils prioritaires et logistique sont au menu alors même qu'aucun vaccin n'a encore obtenu le feu vert de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

La première interrogation concerne bien entendu le profil de ceux qu'il faudra vacciner en premier. Le vaccin de Pfizer-BioNtech, qui semble avoir une longueur d'avance, pourrait permettre de vacciner 1,5 million de Français dès le mois de janvier, à travers deux injections (une première piqûre puis un rappel). Le choix de la « task force vaccin » placée sous l'égide du Premier ministre pour recevoir ces premiers vaccins ? Les personnes âgées fragiles, particulièrement celles vivant en Ehpad, mais aussi les personnels de santé les plus exposés ou les plus fragiles. Cependant, ce plan ne va pas sans poser des défis, notamment parce que le vaccin du tandem américano-germanique a besoin d'être maintenu à très basse température. Le gouvernement aurait donc prévu 130 lieux de stockage dans le pays. Les doses seront ensuite réparties entre les plateformes

