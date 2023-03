Covid-19 : le vaccin affecte bien, sans gravité, les cycles menstruels

« Mes règles sont plus longues. » « Je saigne plus que d'habitude. » Depuis les premiers vaccins administrés contre le Covid-19, les alertes sur une modification du cycle menstruel se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Laissant des médecins parfois démunis face au manque de données scientifiques permettant d'apporter une validation à ce phénomène.

Pour apporter un éclairage, une étude franco-britannique a été pilotée par Alexandra Alvergne, chercheuse au CNRS. « Nous n'avions pas prévu de réaliser une étude sur l'effet du vaccin Covid-19 sur les cycles menstruels. Mais, face aux inquiétudes multiples sur les réseaux sociaux et au manque de données, nous avons décidé d'explorer cette piste », explique-t-elle au Point .

Cette étude a été réalisée grâce aux données collectées au Royaume-Uni auprès de 12 000 participantes menstruées, de tous âges, avec ou sans enfant, de toutes zones géographiques, de tout statut socio-économique, vaccinées ou non contre le Covid-19. « L'idée était d'avoir le panel le plus représentatif possible de la population afin de limiter les biais. » Toutes les femmes ont répondu à un questionnaire en ligne.

Tabac et infection passée

Grâce à cela, l'équipe a constaté qu'une femme sur cinq percevait un changement dans son cycle menstruel (cycle plus long, saignement

