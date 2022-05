Covid-19 : le masque ne sera plus obligatoire dans les transports dès le 16 mai

À l'issue du conseil des ministres, mercredi 11 mai, Olivier Véran a annoncé la fin du masque dans les transports : « À partir du lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun. » Sont concernés notamment le métro, le bus, le train, l'avion et les taxis, a précisé le cabinet du ministère à l'Agence France-Presse. Le ministre de la Santé a toutefois précisé que celui-ci demeurait recommandé dans ces espaces collectifs.

Les contaminations et les hospitalisations sont actuellement en forte baisse, même si les scientifiques préviennent que l'épidémie n'est probablement pas terminée, notamment face à la menace d'un nouveau variant. Pour l'heure, l'annonce du gouvernement marque la levée de la dernière grande restriction décrétée par les autorités face à la pandémie de Covid-19 qui avait frappé la France, comme ses voisins européens, voici plus de deux ans. En début d'année, le gouvernement avait notamment mis fin à l'obligation de présenter un pass vaccinal, attestant d'avoir été vacciné contre le Covid, pour accéder à de multiples endroits, dont les transports en commun, les restaurants et les cinémas.

« Nous serons amenés à nous réinterroger régulièrement »

Après la fin du masque dans les transports, quelques restrictions seront tout de même maintenues. Un pass sanitaire –

