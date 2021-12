Covid-19: le masque FFP2 plus efficace que le masque chirurgical?

Le très contagieux variant Omicron déferle sur le monde. Avec de nouveauxrecords de contaminationquasi quotidiens, certains pays ont décidé de rendre obligatoire le port du masque FFP2, plus performant. La France ne semble, pour l’heure, pas s’orienter vers une telle mesure et privilégie la vaccination pour lutter contre la pandémie.

Dans le monde, plus de 935000 cas de Covid-19, en moyenne, ontété détectés chaque jour entre le22et le 28décembre, un nombre encore jamais atteint depuis le début de la pandémie fin 2019, selon un comptage de l’Agence France-Presse réalisé à partir de bilans officiels. Mercredi 29décembre, la France a, elle, franchi pour la première fois le seuil des 200000 cas, selon les chiffres dévoilés par le ministre de la Santé Olivier Véran. Des chiffres qui inquiètent et qui ont poussé l’Italie ou encore l’Allemagne àrendre obligatoire le masque FFP2. Explications.

Quelles sont les différences entre un masque FFP2 et un masque chirurgical?

Lemasque FFP2 répond à la norme européenne EN 149, correspondant dans d’autres pays au masque N95 ou KN95. Il protège les voies respiratoires contre les particules fines et toxiques, les poussières ou certains virus, et protège à la fois son porteur et son entourage. En forme de bec de canard, il est composé d’une pièce faciale (demi-masque ou masque complet) et d’un dispositif de filtration, avec une capacité filtrante de

