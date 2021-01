Covid-19 : la première vaccinée de France victime d'une fake news

Non, Mauricette n'est pas morte à la suite de l'injection du vaccin anti-Covid ! Fin décembre, cette septuagénaire était la première Française à se faire vacciner contre le virus. Or, depuis plusieurs jours, une rumeur se propageait sur les réseaux sociaux indiquant qu'elle était décédée d'une crise cardiaque, peu de temps après avoir reçu cette première dose. Il n'en est rien. Plusieurs médias, dont France Info et Le Parisien, rapportent, lundi, que la vieille dame est bel et bien vivante.

Stéphane Blanchet, maire de Sevran (Seine-Saint-Denis), commune où réside Mauricette, a même fait un bref point sur l'état de santé de la patiente afin de couper court à la rumeur. « Mauricette va bien et nous devons la respecter comme patiente, elle et ses proches », a-t-il ainsi écrit dans un post publié sur Facebook, précisant avoir contacté le directeur de l'hôpital où la septuagénaire s'était fait vacciner. Il dénonce ainsi une « fake news pitoyable ».

Prête pour une deuxième dose

Le décès de Mauricette avait été annoncé et partagé à maintes reprises par un compte Twitter, supprimé depuis et dont l'auteur affirmait qu'il était employé dans la maison de retraite où vit la vieille dame. Il indiquait que cette dernière était décédée au lendemain de sa vaccination, précisant toutefois que rien ne permettait pour l'heure d'établir un lien direct entre sa mort et le vaccin.

Coignard -

