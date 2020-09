La liste des départements classés « zone de circulation active du virus » s'est allongée, dimanche 6 septembre. Un décret, paru dans le Journal officiel et repéré par Le Parisien, précise que, désormais, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, le Nord, le Bas-Rhin, la Seine-Maritime et La Réunion sont classés « rouge ». Ces départements rejoignent une liste composée jusque-là de 21 départements et de deux territoires d'outre-mer (Saint-Martin et Saint-Barthélemy).

Lorsqu'un département est classé en « zone de circulation active du virus », le préfet du territoire dispose de nouvelles compétences pour limiter la propagation du Covid-19. Il peut ainsi « fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion » ou « réglementer l'accueil du public ». Il peut aussi interdire les déplacements des personnes, interdire les marchés ou encore restreindre les rassemblements, comme le détaille l'article 50 du décret du 10 juillet 2020.

Vers une quatorzaine réduite ?

Par ailleurs, le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, a fait savoir sur BFM TV, samedi 5 septembre, que la période d'isolement pour les personnes qui ont été en contact avec des personnes infectées pourrait être réduite. « J'ai demandé aux autorités scientifiques de donner un avis pour savoir si on ne peut pas réduire » cette période,

