Covid-19 : flambée des cas après les Fêtes de Bayonne

Les Fêtes de Bayonne se sont achevées dimanche 30 juillet dans la ville basque, après avoir réuni 1,3 million de participants au cours de cinq jours. À peine deux jours plus tard, plusieurs pharmacies de la ville se sont retrouvées en rupture de stock d'autotests, rapporte France Bleu. Et pour cause, les festivités ont engendré une flambée des cas de Covid-19, que confirment les laboratoires de dépistage de la région.

À la pharmacie Rigaudières de Bayonne, la quarantaine d'autotests en stock a été entièrement écoulée entre lundi et mardi. « De deux autotests par semaine, on est passé à une quinzaine par jour », témoigne la pharmacienne Cécile Rigaudières auprès de la radio locale. Du côté du centre Somed à l'Arsenal, laboratoire de dépistage, « en trois jours, j'ai fait une trentaine de tests », raconte l'infirmière Alexandra Fauvelle, qui ajoute qu'« entre 70 et 80 % des tests antigéniques sont positifs ».

Pas de cas graves à l'hôpital

Si la hausse des cas est indiscutable, Santé publique France tempère cependant l'ampleur de cette reprise épidémique : « On est à 13 cas pour 100 000 habitants, précise Laurent Filleul, responsable de la cellule régionale de Nouvelle-Aquitaine de l'agence de santé. On reste à un niveau de circulation faible et, pour l'instant, il n'y a pas de cas grave à l'hôpital. »

