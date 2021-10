Covid-19 : faut-il craindre une cinquième vague ?

Déjà de retour ? Maintenant que les trois quarts des Français sont vaccinés et que la vie reprend des airs d’avant malgré le pass sanitaire, le virus ne semblait plus qu’un lointain souvenir. Mais voilà que certains s’inquiètent et brandissent la menace d’une cinquième vague avec des cas de nouveau en augmentation.

Après avoir atteint un point bas le 9 octobre avec 4 172 cas par jour en moyenne, le nombre de personnes testées positives est remonté à 4 647 par jour au 19 octobre. Le taux d’incidence, à 48,2 cas positifs sur sept jours pour 100 000 habitants, s’approche de nouveau du seuil d’alerte de 50. C’est cette limite qu’a notamment fixée le gouvernement pour baisser, à l’échelle d’un département, le niveau du protocole sanitaire en milieu scolaire et permettre la levée du port du masque à l’école.

40 000 cas par jour au Royaume-Uni

Pour l’instant, il ne s’agit que d’un frémissement. On est loin des niveaux de la rentrée, quand le taux d’incidence était de 155,9 au 1er septembre. À l’hôpital, la situation est aussi stable. Seulement un millier de malades du Covid-19 sont hospitalisés en réanimation, soit un niveau similaire au début de l’été, avant la quatrième vague. La tendance est, certes, à la baisse, et il est encore un peu tôt pour y voir un réel rebond de l’épidémie.

Deux questions vont surtout se poser dans le suivi de la situation sanitaire, à commencer

