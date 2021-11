Covid-19 en France : la reprise de l’épidémie est-elle inquiétante ?

Emmanuel Macron prend de nouveau la parole ce mardi 9 novembre à 20 heures, sur fond de reprise épidémique. Si la situation sanitaire ne sera pas le seul sujet abordé, elle sera assurément au centre de cette allocution. Depuis plusieurs jours, l’exécutif tente notamment de résoudre le casse-tête de la troisième dose de vaccin anti-Covid pour les plus fragiles, qu’il songe à rendre obligatoire pour conserver leur pass sanitaire. À défaut de troisième dose généralisée, le chef de l’État devrait au moins adresser une piqûre de rappel aux Français : le virus est toujours là, et il faut redoubler de prudence.

L’épidémie de Covid-19 repart à la hausse depuis quelques semaines. On détecte plus de 7 000 cas par jour en moyenne, contre 4 000 il y a un mois, et ce, alors qu’on teste moins depuis la fin de la gratuité sans condition des tests. Le taux de positivité remonte lui aussi (2,75 %), il a même quasiment triplé en un mois. Le taux d’incidence, à 72,6 cas pour 100 000 habitants par semaine, est désormais bien au-dessus du seuil d’alerte de 50.

Record de morts en Europe de l’Est

Début novembre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a tiré la sonnette d’alarme. « Le rythme actuel de transmission » en Europe est « très préoccupant », s’inquiète l’institution, qui prévient : il pourrait y avoir un demi-million de morts sur le Vieux Continent d’ici février si rien n’est fait.

