Covid-19 : comment le cofondateur de BioNTech a conçu un vaccin en quelques heures

Lundi 9 novembre 2020. L'annonce-choc de la découverte par les laboratoires Pfizer et BioNTech d'un vaccin contre le Covid-19 efficace à plus de 90 % se répand en quelques minutes dans le monde entier, suscitant une vague d'espoir inédite en cette fin d'année 2020 marquée par la pandémie. Et il n'aura pas fallu beaucoup plus de temps au cofondateur de BioNTech pour élaborer le précieux élixir. Ugur Sahin aurait en effet conçu le vaccin en quelques heures à la mi-janvier, selon The Journal, un podcast du Wall Street Journal.

Un porte-parole de BioNTech a confirmé à Business Insider que le scientifique qui a fondé la firme avec son épouse n'a eu besoin que d'un week-end pour la phase de « conception approximative ». Du jamais vu. Aucun autre vaccin dans l'histoire n'a en effet été créé et fabriqué aussi rapidement. Le vaccin qui détenait jusqu'ici le record de rapidité de développement avait mis quatre ans à sortir des laboratoires. Une rapidité qui semble être dans l'air du temps. En effet, Moderna n'a pas à pâlir face à la vitesse d'exécution de ses concurrents. Le laboratoire américain a également développé son vaccin en deux jours, rappelle ainsi Business Insider.

Autorisations express

La raison de cette percée soudaine ? La technologie

