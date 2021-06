Covid-19 : bientôt le retour des voyageurs européens sans test PCR ?

Plus de test PCR exigé aux voyageurs européens vaccinés ? À partir du 9 juin, date de la deuxième phase du déconfinement, les voyageurs ayant reçu les deux doses de l'un des quatre vaccins anti-Covid reconnus en Europe seront les bienvenus en France, révèle BFMTV. Les voyageurs devront ainsi avoir été vaccinés avec Pfizer, AstraZeneca, Moderna ou Janssen.

D'autres pays hors Europe sont également concernés par la mesure. C'est le cas d'Israël, dont près de six personnes sur dix sont déjà complètement vaccinées contre le Covid-19. Les touristes australiens et japonais vaccinés ne seront, eux non plus, pas dans l'obligation d'effectuer un test PCR à l'entrée sur le territoire français.

39 % des habitants de l'Union européenne ont reçu au moins une dose du vaccin

Selon un bilan réalisé jeudi par l'Agence France-Presse, plus de deux milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 ont déjà été administrées dans le monde. Les pays dont les campagnes de vaccination sont les plus efficaces sont le Canada, avec 59 % de la population ayant reçu au moins une dose de l'un des vaccins, le Royaume-Uni, avec 58,3 %, le Chili, 56,6 % et les États-Unis, 51 %. Seules 254,98 millions de doses ont été injectées à 39 % des habitants de l'Union européenne.Covid : un certificat pour voyager dans l'UE dès le 1er juillet ! Afin d'élargir l'immunité collective, de nombreux États ont décidé d'ouvrir la

