Covid : 17 % des plus de 20 ans ont été contaminés en France

La France avance-t-elle, lentement mais sûrement, vers l'immunité collective ? Ce mercredi 24 février, l'Institut Pasteur a publié une enquête sur la proportion de personnes contaminées par le Covid-19 en France, comme l'a repéré France Info. Selon les estimations de la fondation, 17 % des adultes de plus de 20 ans auraient ainsi été infectés par le virus depuis le début de la pandémie, en mars. À titre de comparaison, ils n'étaient que 5 % au sortir du premier confinement.

Mais, prévient l'institut, « il faut bien faire attention à l'interprétation de ces estimations ». Si cette étude permet « d'apprécier la proportion de la population qui pourrait avoir acquis une immunité », « il est possible que cette dernière s'estompe avec le temps », précise-t-il.

Coronavirus : la vie secrète des « immunisés »

Une disparité entre régions et classes d'âge

D'après ce document, c'est bien l'Île-de-France qui apparaît comme la région la plus touchée, avec près de 30 % de sa population infectée. A contrario, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine font partie des régions préservées par le virus, avec un peu plus de 5 % de cas recensés. Si de grandes disparités existent entre régions, c'est aussi vrai entre les différentes classes d'âge.

Covid : « L'effet du vaccin va contrecarrer les éventuels effets négatifs du déconfinement » Ainsi, la part la plus touchée par le coronavirus est

... Lire la suite sur LePoint.fr