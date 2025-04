"Coûts du nucléaire", factures en hausse : le prix de l'électricité va passer au crible de l'Assemblée nationale

Les travaux parlementaires vont notamment s'intéresser à la fin de l'Arenh, qui régule les prix de l'électricité nucléaire jusqu'à la fin de l'année.

Une mission d'information sur les prix de l'électricité va être lancée à l'Assemblée nationale par la commission des Affaires économiques, alors que la réforme du mécanisme qui encadre les prix de l'électricité nucléaire en France à compter de 2026 suscite des critiques de tous bords et des craintes de hausses massives des tarifs.

Le député insoumis Maxime Laisney, rapporteur de cette mission d'information aux côtés du député Modem Philippe Bolo, a confirmé une information du média Contexte, expliquant vouloir comprendre "les coûts du nucléaire" et "la facture d'électricité 2026, pour les particuliers comme les entreprises". Pour Philippe Bolo, cette mission d'information doit aussi permettre de "trouver des leviers législatifs pour obtenir une électricité à un prix raisonnable, compétitif, et stable".

Les deux rapporteurs recevront, à partir de mi-mai et jusqu'à la fin du mois de juin, divers acteurs (ministère de l'Industrie et de l'Energie, professionnels, Cour des comptes, Commission de la régulation de l'énergie, experts...) pour comprendre "le fonctionnement post Arenh" explique Maxime Laisney, en référence au mécanisme de régulation des prix de l'électricité nucléaire.

Ce système, qui oblige EDF à vendre à un prix cassé une partie de sa production nucléaire aux grands industriels et aux fournisseurs alternatifs, arrive à échéance fin 2025.

Combien coûtera la relance de l'atome?

Pour le remplacer, l'Etat et EDF ont négocié fin 2023 un accord, selon lequel EDF peut vendre son électricité plus librement avec un prix cible de 70 euros en moyenne du mégawattheure sur 15 ans assorti d'un mécanisme de redistribution aux consommateurs en cas de prix élevés d'EDF. Mais cet accord est contesté et dénoncé comme inflationniste: fin février, l'UFC-Que Choisir a déploré la réforme, lui reprochant d'entraîner mécaniquement une "hausse massive" des tarifs de l'électricité "au détriment des consommateurs".

Concernant l'atome, Maxime Laisney souhaite que la mission d'information permette aux députés de "se mettre d'accord" sur le coût du parc "nucléaire actuel", celui du "grand carénage" (programme de modernisation pour prolonger le fonctionnement des réacteurs au-delà de 40 ans), et celui du "nouveau nucléaire" (construction de nouveaux réacteurs).

Depuis la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie, et notamment de l'électricité, est revenu au centre des débats politiques. Cette mission d'information intervient après d'autres initiatives parlementaires récentes: un rapport de l'Assemblée nationale sur la perte de souveraineté énergétique de la France et un rapport du Sénat sur la production, la consommation et le prix de l'électricité aux horizons 2035 et 2050.