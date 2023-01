Coupures d'électricité ciblées : "Ça pourrait être organisé", prévient la CGT

"Il faut agir. Il faut prendre des actions et des actions qui se voient, qui ont un impact vis-à-vis de ceux qui soutiennent le gouvernement et les lois de régression sociale", a estimé lundi matin sur BFMTV le secrétaire général de la fédération CGT des mines et de l'énergie.

( AFP / LOIC VENANCE )

Alors que le gouvernement présente lundi 23 janvier en Conseil des ministres sa réforme des retraites sans rien céder sur les principales revendications des syndicats, ces derniers comptent bien amplifier les mobilisations, avec notamment une deuxième journée de mobilisation prévue le 31 janvier. La CGT maintient également sa menace de couper l'électricité aux défenseurs de la réforme des retraites.

"La grève c’est bien mais ça ne suffit plus", a estimé ce lundi sur BFMTV Sébastien Menesplier le secrétaire général de la fédération CGT des mines et de l'énergie. "Il faut agir. Il faut prendre des actions et des actions qui se voient, qui ont un impact vis-à-vis de ceux qui soutiennent le gouvernement et les lois de régression sociale" , a-t-il martelé, expliquant que la question d'éventuelles coupures d'électricité sera débattue en assemblée générale.

"Les agents en AG décideront du type d’action qu’ils voudront mener", a indiqué Sébastien Menesplier et des coupures pourraient "être organisées". "J'exprime la colère du terrain et la colère du terrain est importante", a-t-il justifié.

"On va faire de la sobriété énergétique", a-t-il ironisé. "On va certainement cibler les personnes qui ont (selon eux, ndlr) une activité qui n'est pas essentielle" avec des "petites coupures ciblées" d’une heure ou deux, qui concerneront les milliardaires et les soutiens du projet de réforme des retraites , a-t-il précisé.

Invité de RTL la veille, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez s'est dit favorable aux coupures de courant visant les milliardaires. Il faut "essayer de faire vivre quelques heures, quelques jours aux milliardaires, la situation que vivent les millions de foyers en précarité énergétique, n'ont pas le choix et ont leur électricité coupée" . Le syndicaliste a notamment cité "monsieur Bolloré par exemple. Je l'assume publiquement".

"Leur montrer la vraie vie, ça ne peut pas leur faire du mal. Nous rétablissons aussi le courant à des personnes qui ne peuvent plus payer leurs factures, ça s'appelle une opération 'Robin des Bois'" , a-t-il soutenu avant de reconnaître "avoir des problèmes" avec les milliardaires.