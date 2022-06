Coup de massue pour les Antilles à l’approche des vacances d’été

C'est une hausse des prix qui va directement impacter de nombreux voyageurs durant les vacances estivales. Comme l'indique BFMTV, lundi 13 juin, les billets d'avion en direction des Antilles vont coûter nettement plus cher dans les semaines à venir, en raison de l'envolée des cours du kérosène. Dans un communiqué, la Fédération Nationale de l'Aviation et de ses Métiers (FNAM), qui comprend l'ensemble des compagnies aériennes françaises reliant la métropole aux Antilles, souligne avoir été informée le 8 juin dernier qu'une hausse substantielle du prix du kérosène serait applicable de manière rétroactive au 3 juin, dans l'ensemble des départements français des Antilles.

En conséquence, les compagnies sont contraintes de revoir leurs tarifs à la hausse. « Ces augmentations, opérées sans aucune justification liée à la hausse du prix du pétrole, atteignent plus de 15 % sur les aéroports de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre », déplore la FNAM, qui « condamne fermement cette décision brutale de la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (SARA) et des autorités françaises ».

Une hausse des prix de près de 15 % sur un an

Une hausse des prix des billets d'avion vers les Antilles paraissait donc inévitable pour permettre aux compagnies aériennes, déjà durement touchées par la pandémie de Covid-19, de traverser cette période

