Corsica Ferries condamnée à 48.000 euros d'amende pour avoir refusé d'indemniser des passagers ayant subi des retards

( AFP / LOIC VENANCE )

L’enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a établi que le transporteur a refusé d’indemniser des passagers ayant subi des retards à l’arrivée sur trois traversées effectuées par ses navires.

Des retards qui coûtent cher. La compagnie maritime Corsica Ferries s'est vu infliger une amende de 48.000 euros pour avoir refusé d'indemniser des passagers, selon la la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ce vendredi 2 août.

"Suite à une enquête des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Haute-Corse a prononcé une amende administrative d’un montant de 48.000 euros à l’encontre de la SAS Corsica Ferries, spécialisée dans le transport maritime de passagers et dont le siège social est situé à Bastia", a précisé la DGCCRF dans un communiqué. L’enquête a établi que le transporteur a refusé d’indemniser des passagers ayant subi des retards à l’arrivée sur trois traversées effectuées par ses navires, ajoute-t-elle.

"Contrairement aux motifs avancés par le transporteur, ces retards n’étaient pas justifiés par des conditions compromettant l'exploitation du navire en toute sécurité", assure-t-elle, estimant en conséquence, qu'en n’indemnisant pas les passagers concernés, le transporteur a enfreint un règlement européen. Corsica Ferries est la compagnie aux navires jaunes et au pavillon italien qui est le leader pour le transport des passagers entre la Corse et le continent français.