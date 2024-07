Corse : intoxications sur le chemin du GR20, l'eau contaminée

Vague de troubles gastriques sur le GR20 en Corse. Selon les différents témoignages sur X (ex-Twitter) et recueillis par France 3, les problèmes viendraient de la source d'eau près du refuge de l'Onda, dans le massif du Rotondo, à 1 430m d'altitude. Vomissements, diarrhées, maux de tête, vertiges... Les randonneurs développent des symptômes rendant la marche à la fois difficile et dangereuse.

Une mère de famille a dû être évacuée d'urgence en taxi. Des analyses en laboratoire révèlent qu'elle a été contaminée apr la bactérie Shigella, qui se transmet par voie féco-orale et qui est extrêmement infectieuse. La shigellose, maladie causée par la bactérie, se traite par antibiotiques.

Stéphanie, la mère de famille, confie à nos confrères : « J'ai bu l'eau du robinet à côté du refuge de l'Onda car les gardiens m'ont dit qu'elle était potable. Dans mon groupe, on a tous bu cette eau-là, et nous avons tous été malades ». D'autres témoignages pointent du doigt le refuge : « Personne ne nous prévient des risques potentiels. Il y a écrit partout que l'eau est potable, donc nous, on fait confiance ».

Le gardien du refuge s'en défend, toujours auprès de France 3 : « Nous n'avons jamais dit que l'eau était potable. J'ai le panneau sous les yeux. Il y a bien écrit : "attention eau non contrôlée, la consommation d'eau réclame la plus grande vigilance, il est