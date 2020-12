Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Merkel plaide pour un durcissement des restrictions Reuters • 09/12/2020 à 12:06









CORONAVIRUS: MERKEL PLAIDE POUR UN DURCISSEMENT DES RESTRICTIONS BERLIN (Reuters) - Angela Merkel a joint sa voix mercredi aux partisans d'un durcissement des restrictions imposées en Allemagne pour lutter contre le coronavirus, y compris d'une fermeture des magasins après les fêtes de fin d'année. S'adressant aux élus du Bundestag, la chancelière allemande a déclaré que les vaccins à eux seuls ne sauraient empêcher la progression de l'épidémie en début d'année prochaine. "Il serait bon de prendre sérieusement en compte ce que nous disent les scientifiques", a déclaré la dirigeante allemande. "Nous ne serons pas en mesure de vacciner suffisamment de gens au premier trimestre 2021, qui correspond à l'hiver, pour constater un changement significatif", a-t-elle souligné. En vertu du système fédéral allemand, le pouvoir d'imposer des restrictions repose sur les gouvernements des Länder, mais certains refusent d'imposer des mesures de confinement plus sévères. L'Allemagne est en confinement partiel depuis six semaines. Les bars et restaurants sont fermés, contrairement aux commerces et écoles. Le niveau de contamination reste élevé. L'Académie nationale des sciences, l'équivalent du conseil scientifique français, recommande d'avancer la date des vacances scolaires de fin d'année et de fermer les magasins après les fêtes, au moins jusqu'au 10 janvier, afin de freiner les risques d'une propagation accrue du virus favorisée par les réunions familiales de Noël et du jour de l'An. Angela Merkel a souhaité que les vacances scolaires soient prolongées jusqu'au 10 janvier, ou que les cours ne reprennent qu'à distance. Elle a toutefois défendu l'approche "libérale" adoptée par son gouvernement face au virus, différente des pays "qui ressemblent davantage à des dictatures", en réponse aux critiques réclamant une politique de confinement plus stricte. Devant les députés, la chancelière allemande a également averti que la pandémie était en train de "réorganiser" l'économie mondiale, les pays européens étant très affectés par la crise sanitaire, contrairement à d'autres pays, en particulier en Asie. (Paul Carrel et Thomas Escritt; version française Jean-Stéphane Brosse)

