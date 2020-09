Coronavirus : des transferts de patients entre Lyon et Marseille vers l'Île-de-France

Le gouvernement s'apprête à organiser des transferts de patients ayant contracté une forme grave du coronavirus, originaires de Lyon et Marseille, vers l'Île-de-France. Les premiers mouvements devraient avoir lieu cette semaine, précise Le Journal du dimanche. Ce dispositif, déjà mis en place au printemps dernier, devrait éviter l'annulation de certaines opérations chirurgicales, alors que l'épidémie est dans « une phase ascendante » en France, comme l'avait souligné Santé publique France vendredi. Parmi les points « inquiétants », l'agence sanitaire avait relevé la « circulation de plus en plus forte » du virus chez les personnes âgées.

Nos confrères du Journal du dimanche rappellent dans leur article que, entre la mi-mars et la fin avril, 644 évacuations sanitaires avaient eu lieu. À cette époque, la région Île-de-France n'accueillait pas de patients. Au contraire, elle en avait transféré vers d'autres régions. Il en était de même pour le Grand Est, en très grande tension.

Le taux de positivité en hausse

D'après le dernier bilan dévoilé ce samedi 26 septembre, la France a enregistré plus de 14 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un chiffre en légère baisse par rapport aux dernières 48 heures. Néanmoins, selon les données partagées par Santé publique France, le taux de positivité continue d'augmenter. Sur les sept derniers jours, 4 102 nouvelles

