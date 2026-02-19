Corée du Sud-Verdict attendu dans le procès pour insurrection de l'ancien président Yoon

par Joyce Lee

Un tribunal sud-coréen doit se prononcer jeudi sur la culpabilité du président destitué Yoon Suk-yeol, accusé d'avoir orchestré insurrection après avoir tenté d'imposer la loi martiale dans le pays en décembre 2024.

Ce crime est passible d'une peine sévère en vertu de la législation sud-coréenne, pouvant aller jusqu'à la peine de mort, bien que la Corée du Sud n'ait pas exécuté de condamné à mort depuis des décennies.

La Corée du Sud a prononcé sa dernière condamnation à mort en 2016, mais n'a procédé à aucune exécution depuis 1997.

En déclarant la loi martiale, avant de faire marche arrière face à l'opposition du Parlement et aux manifestations de la population, Yoon Suk-yeol a plongé la Corée du Sud dans une crise politique sans précédent depuis des décennies qui a conduit à sa destitution.

Yoon Suk-yeol a nié toutes les accusations portées contre lui, expliquant que la loi martiale était nécessaire pour alerter le peuple sur la façon dont le parti d'opposition bloquait le gouvernement.

