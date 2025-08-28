information fournie par Boursorama avec AFP • 28/08/2025 à 08:10

Corée du Sud: la banque centrale plus optimiste pour la croissance malgré les surtaxes américaines

( AFP / JUNG YEON-JE )

La banque centrale sud-coréenne a relevé jeudi ses prévisions de croissance pour 2025, malgré l'incertitude liée aux droits de douane américains qui risquent de peser sur les exportations de la quatrième économie d'Asie.

La Banque de Corée (BOK) prévoit désormais une croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 0,9% pour l'année, contre 0,8% auparavant.

Elle a annoncé cette légère révision à l'occasion de sa réunion de politique monétaire pendant laquelle elle a maintenu son taux directeur à 2,5%, comme prévu.

"Si l'inflation reste stable, l'incertitude quant aux perspectives de croissance reste élevée", a indiqué la BOK, en raison notamment "des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine" et "des droits de douane spécifiques à certains produits".

"Cependant, des signes d'une légère amélioration apparaissent, sous l'impulsion de la demande intérieure", a-t-elle nuancé.

Les exportations devraient rester solides, mais " diminuer progressivement à mesure que l'impact des droits de douane américains s'étendra".

Son gouverneur, Rhee Chang-yong, a déclaré que l'orientation actuelle -en faveur d'une réduction des taux- pourrait probablement se maintenir jusqu'au premier semestre 2026, en raison de la faible croissance.

Il a précisé que le sommet "très positif" entre Lee Jae-myung et son homologue américain Donald Trump en début de semaine avait rendu moins difficile la décision de la banque centrale de les maintenir.

Dans un discours prononcé après la rencontre, le président sud-coréen a plaidé pour un partenariat "pragmatique", "plus réciproque" et "tourné vers l'avenir" entre les deux pays.

La Corée du Sud a conclu fin juillet un accord commercial in extremis avec les Etats-Unis qui limite à 15% les surtaxes douanières sur la plupart de ses produits au lieu des 25% que Donald Trump menaçait d'imposer.

Le président américain avait souligné que Séoul s'était engagé, dans le cadre de cet accord, à investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis.