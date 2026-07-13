Corée du Sud-L'ex-président Yoon condamné à deux ans de prison pour corruption

Un tribunal sud-coréen a condamné lundi l'ancien président Yoon Suk Yeol à deux ans de prison après l'avoir reconnu coupable d'avoir illégalement bénéficié de services de sondage d'opinion d'une valeur de 2,7 milliards de wons (157.502 euros) fournis gratuitement par un intermédiaire politique, ont rapporté des médias locaux.

Le tribunal du district central de Séoul a jugé que Yoon Suk Yeol avait enfreint la loi sur le financement politique en obtenant à titre gratuit 14 séries de sondages de la part de cet intermédiaire, avant d'exercer son influence pour favoriser l'investiture d'un ancien député en guise de contrepartie, selon la décision.

Yoon Suk Yeol a rejeté ces accusations, affirmant qu'il n'avait pas sollicité ces enquêtes d'opinion ni promis quoi que ce soit en échange.

La décision diffère de précédents jugements concernant l'ancienne Première dame Kim Keon Hee, qui avaient conclu à l'absence de contrepartie liée à ces services de sondage.

Le jugement rendu lundi peut faire l'objet d'un appel.

Âgé de 65 ans, Yoon Suk Yeol est impliqué dans huit affaires judiciaires. Il conteste actuellement en appel une peine de réclusion à perpétuité prononcée en février après qu'un tribunal l'a reconnu coupable d'avoir orchestré une insurrection liée à sa brève proclamation de la loi martiale en 2024.

Parmi les autres dossiers, figure une décision rendue la semaine dernière par la Cour suprême confirmant définitivement une peine de sept ans de prison pour entrave à une tentative des autorités de procéder à son arrestation.

(Joyce Lee et Heejin Kim; version française Nicolas Delame)