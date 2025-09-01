Corée du Sud: exportations records de semiconducteurs en août

( AFP / ANTHONY WALLACE )

La Corée du Sud a réalisé en août des exportations de semiconducteurs plus élevées que jamais, et ce malgré une pression croissante des droits de douane et d'autres restrictions américaines sur le secteur, selon des données gouvernementales publiées lundi.

Les exportations de semiconducteurs ont atteint un montant record de 15,1 milliards de dollars en août, une augmentation de plus d'un tiers par rapport au même mois l'année précédente.

La forte demande de la Chine ainsi que l'exemption de droits de douanes américains pour les semiconducteurs ont largement contribué à cette hausse, a rapporté lundi le ministère de l'Industrie.

Les voitures et la construction navale, deux autres industries d'exportations clés du pays, ont également enregistré de solides performances. Les exportations automobiles ont atteint 5,5 milliards de dollars et les exportations de navires 3,14 milliards de dollars, toutes deux marquant leurs meilleures performances pour un mois d'août.

Tirées par ces résultats, les exportations totales du pays ont atteint 58,4 milliards de dollars, également le montant le plus élevé jamais enregistré pour un mois d'août.

Les exportations vers les Etats-Unis ont toutefois chuté de 12% par rapport à l'année précédente pour s'établir à 8,74 milliards de dollars. Les droits de douane ont pesé sur les exportations d'acier, d'automobiles et de machines.

Les deux pays ont conclu un accord portant à 15% les surtaxes américaines sur la plupart des produits sud-coréens. Washington les avait initialement fixées à 25%.

Mais des droits de douane de 50% restent en vigueur sur certaines exportations, comme l'acier et l'aluminium.

Pour le ministre de l'Industrie sud-coréen Kim Jung-kwan, ces chiffres reflètent "la solide compétitivité de nos entreprises et de leur détermination à exporter, malgré des conditions extérieures difficiles telles que les politiques tarifaires américaines", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Pour minimiser les dommages infligés aux petites et moyennes entreprises par les mesures américaines, le gouvernement annoncera début septembre un plan de soutien en trois volets", a ajouté M. Kim.

Lundi, les actions des géants technologiques sud-coréens ont par ailleurs chuté, avec Samsung Electronics en baisse de plus de 2% et SK Hynix, le deuxième plus grand fabricant de puces mémoire au monde, plongeant de plus de 4%.

Cela fait suite à la révocation des dérogations permettant aux entreprises d'utiliser de la technologie américaine dans leurs opérations chinoises, selon une annonce du ministère américain du commerce vendredi (samedi à Séoul).

Le ministère a dit avoir "fermé une faille de l'ère Biden qui permettait à une poignée d'entreprises étrangères d'exporter du matériel et de la technologie de fabrication de semi-conducteurs vers la Chine sans licence".

Les dérogations resteront en place pendant 120 jours, après quoi Samsung et SK Hynix ne pourront plus fabriquer en Chine que des puces moins développées.