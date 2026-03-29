 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Corée du Nord: Kim Jong Un assiste à un nouvel essai de moteur de missile à combustible solide
information fournie par AFP 29/03/2026 à 12:27

Photo non datée, diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne Kcna, le 29 mars 2026, du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assistant au test d'un moteur de missile à combustible solide, dans un lieu non divulgué en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )

Photo non datée, diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne Kcna, le 29 mars 2026, du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assistant au test d'un moteur de missile à combustible solide, dans un lieu non divulgué en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assisté à un nouvel essai d'un moteur de missile à combustible solide dans le cadre du développement de l'arsenal stratégique du pays, a annoncé dimanche l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA.

Les moteurs à propergol solide offrent un haut pouvoir propulsif et permettent d'accélérer la procédure de lancement.

Selon des experts, ce moteur est destiné à équiper les nouveaux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) Hwasong-20 dévoilés en octobre et ambitionnant de pouvoir atteindre les Etats-Unis.

Photo non datée, diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne Kcna, le 29 mars 2026, du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assistant au test d'un moteur de missile à combustible solide, dans un lieu non divulgué en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )

Photo non datée, diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne Kcna, le 29 mars 2026, du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assistant au test d'un moteur de missile à combustible solide, dans un lieu non divulgué en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )

L'essai marque "la détermination (de Pyongyang) à se doter de missiles capables d’atteindre des cibles partout dans le monde", relève l'analyste Hong Min, de l’Institut sud-coréen pour la réunification nationale.

L'essai, dont la date et le lieu n'ont pas été précisés, s'inscrit dans l'"objectif majeur de la modernisation des moyens de frappe stratégiques", a précisé KCNA, selon qui le moteur est fabriqué dans un matériau composite à base de fibre de carbone.

Selon cette source, Kim Jong Un a déclaré, en supervisant l'essai, que les capacités de défense de la Corée du Nord étaient entrées "dans une phase importante de changement".

Photo non datée, diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne Kcna, le 29 mars 2026, du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (d) assistant au test d'un moteur de missile à combustible solide, dans un lieu non divulgué en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )

Photo non datée, diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne Kcna, le 29 mars 2026, du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (d) assistant au test d'un moteur de missile à combustible solide, dans un lieu non divulgué en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )

Les programmes nucléaires et de missiles nord-coréens font l'objet de lourdes sanctions des Nations unies.

Pyongyang les justifie par les menaces dont il se dit l'objet de la part des Etats-Unis et de leurs alliés, dont la Corée du Sud.

Un précédent essai d'un tel type de moteur avait eu lieu début septembre 2025.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank