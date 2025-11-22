COP30-Le Brésil prévoit un texte parallèle, l'UE ne s'opposera pas à un accord-sources

(Actualisé avec la position de l'UE selon des sources)

Le Brésil compte présenter un texte parallèle sur les énergies fossiles en dehors de l'accord de la COP30, tandis que l'Union européenne n'a pas l'intention de s'opposer au plan final proposé, ont rapporté samedi à Reuters des sources.

Elles n'ont pas précisé si le Brésil publierait lui-même cette déclaration sur les énergies fossiles ou si d'autres pays avaient apporté leur soutien au texte.

La présidence brésilienne de la COP30 a publié vendredi un projet d'accord pour le sommet climatique de l'Onu, supprimant la proposition d'élaborer un plan mondial de sortie des énergies fossiles qui figurait dans une version précédente.

Cette question a été l'un des points les plus controversés de la conférence de deux semaines réunissant près de 200 gouvernements dans la ville amazonienne de Belém.

Les négociations au Brésil se sont prolongées dans la nuit de vendredi à samedi après que l'Union européenne a bloqué un accord qui, selon elle, ne permettrait pas de faire avancer les initiatives en faveur d'une réduction des gaz à effet de serre à l'origine du changement climatique.

Deux sources ont toutefois rapporté samedi que l'Union européenne était prête à accepter un accord sur l'issue des négociations sur le climat.

"Ce plan manque d'ambition et d'équilibre, mais nous ne nous y opposerons pas", a déclaré un négociateur de l'UE.

"Car il permettra de dégager des fonds indispensables à l'adaptation des populations les plus pauvres et les plus vulnérables", a-t-il ajouté.

Une partie du projet d'accord final proposé, consulté samedi par Reuters, prévoit des efforts mondiaux pour tripler les financements disponibles pour aider les pays en développement à s'adapter au changement climatique d'ici 2035.

Le projet laisse également entrevoir la possibilité de s'entendre sur un "accélérateur mondial de mise en œuvre" volontaire, dans lequel les pays pourraient discuter de la manière de faire avancer leurs initiatives de réduction des émissions.

