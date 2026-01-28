Coopérative U: hausse de 5,3% des ventes en 2025 grâce à l'expansion du réseau

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le distributeur alimentaire Coopérative U, le 4e en France derrière E.Leclerc, Carrefour et Intermarché, a annoncé mercredi des ventes (hors carburant) en hausse de 5,3% sur un an l'an dernier, tirées notamment par l'expansion de son réseau.

Le chiffre d'affaires de l'enseigne, où chaque magasin ou groupe de magasins est une unité juridique indépendante, atteint 28,35 milliards d'euros sur la période.

Le distributeur n'a jamais ouvert autant de nouveaux mètres carrés dans un secteur en plein "chambardement", s'est félicité son patron Dominique Schelcher lors d'une conférence de presse à Paris, revendiquant "820.000 nouveaux foyers" clients gagnés pour un total de 13,3 millions.

Cooperative U, qui met en avant ses efforts sur les produits à bas prix, a grignoté 0,6 point de parts de marché, à 12,7%. Visant toujours 15% en 2030, il mise sur sa nouvelle alliance dans les achats avec Carrefour, Concordis, pour renforcer sa compétitivité sur les prix.

Dopé par le ralliement du groupe Schiever (53 magasins déjà intégrés sur 113) et de 3 hypermarchés Migros France, U a augmenté son réseau de 228.605 m2 commerciaux (+7,2%), "soit plus du double des surfaces intégrées en 2024", a souligné M. Schelcher.

U lorgne de nouveaux points de vente, à l'heure où Auchan prévoit de se délester de ses supermarchés.

Le groupe concurrent a dévoilé mardi une liste de 91 magasins proposés à la vente, "réservée à Intermarché pour l'instant", mais "étudiée" par U, a commenté M. Schelcher.

En outre, "30 franchisés Auchan retrouvent leur liberté" et "discutent avec tout le monde", a rappelé le dirigeant, qui espère remporter la mise "dans un certain nombre de cas".

Carburant inclus, le chiffre d'affaires atteint 35,33 milliards d'euros (+3,5%). Coopérative U revendique en outre 1,47 milliard d'euros de ventes en "drive", un chiffre en progression de 11,3%.

La structure en entreprises indépendantes ne permet pas de connaître un résultat net consolidé ou la rentabilité globale de l'enseigne.

L'enseigne revendique 836 millions d'euros de chiffre d'affaires (+9%) hors France métropolitaine pour 163 magasins, dont 49 en Afrique. "Après un contrat très important l'année dernière" pour se développer au Rwanda, U annoncera "dans quelques jours un nouveau gros partenariat" dans un autre pays de ce continent, selon M. Schelcher.

Au total, l'enseigne rassemble plus de 1.900 magasins.