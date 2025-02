Coopérative U (ex Système U) a enregistré une hausse de 4% de ses ventes en 2024

Le distributeur alimentaire Coopérative U, le 4e en France derrière E.Leclerc, Carrefour et Intermarché, a annoncé mercredi des ventes (hors carburant) en hausse de 4% en 2024 par rapport à l'année précédente, à 26,9 milliards d'euros, tiré par les ouvertures de nouveaux magasins.

( AFP / LOIC VENANCE )

L'enseigne, où chaque magasin ou groupe de magasins est une unité juridique indépendante - à l'opposition d'Auchan où le groupe est propriétaire de l'essentiel des magasins -, est "portée par une très forte expansion de son réseau", a détaillé son patron Dominique Schelcher lors d'une conférence de presse à Paris.

Carburant inclus, le chiffre d'affaires de U est de 34,12 milliards d'euros, en hausse de 2,8%. Coopérative U revendique en outre 1,3 milliard d'euros de ventes en drive, un chiffre en progression de 11%.

La structure en entreprises indépendantes ne permet pas de connaître un résultat net consolidé ou la rentabilité globale de l'enseigne.

L'enseigne, qui pèse un peu plus de 12% du marché de la distribution alimentaire en France, dominé par E.Leclerc, a agrandi son réseau de plus de 100.000 mètres carrés commerciaux l'an dernier. "Cela fait des années qu'on n'avait pas connu cela", a déclaré M. Schelcher, rappelant que l'enseigne a pour cible de peser 15% du marché en 2030.

Contrairement à Intermarché, Auchan ou Carrefour, qui ont racheté des magasins Casino, Coopérative U ne s'est pas porté candidat à "un rachat massif" de points de vente du concurrent en grande difficulté financière, "après avoir étudié les propositions", a rappelé M. Schelcher.

Il a en revanche enregistré 60 ralliements de magasins, des patrons de magasins précédemment sous enseigne Intermarché, Carrefour Market ou des franchisés Casino qui changent d'enseigne pour rallier U.

U a aussi enregistré le ralliement du groupe Schiever, qui arborait précédemment l'enseigne Auchan sur ses points de vente, et Migros. Le premier est plutôt présent dans le quart nord-est de la France, le second "en zones transfrontalières" avec une clientèle française et suisse.

L'enseigne revendique 767 milions de chiffre d'affaires hors France métropolitaine, "une dynamique positive qui tend à continuer en 2025". Il compte 40 magasins en Afrique, 29 aux Antilles, 43 dans l'océan indien et 26 dans l'océan Pacifique notamment.

Au total, l'enseigne dit avoir franchi le cap des 1.800 magasins le 1er février.