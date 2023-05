Contre les pénuries de médicaments, une réponse européenne ?

Dans les pharmacies, la situation continue de s'aggraver avec des médicaments qui deviennent de plus en plus nombreux à manquer. En France comme ailleurs en Europe, il est parfois difficile de se procurer des antibiotiques, du paracétamol, des antiépileptiques, des anticancéreux, etc. À l'instar d'un certain nombre d'acteurs, François Braun, le ministre de la Santé, alerte sur la nécessité d'« une politique européenne », en plus d'une « politique française de souveraineté ».

La Commission européenne a proposé, fin avril, une réforme visant à contraindre les entreprises pharmaceutiques à mieux se prémunir contre les pénuries, à les encourager à développer de nouveaux antibiotiques et à lancer leurs médicaments dans l'ensemble de l'Union européenne. Mais cette proposition ne résoudra pas l'ensemble du problème, ont déjà reconnu certaines voix à la Commission, rappelant que l'UE œuvre par ailleurs à renforcer sa souveraineté industrielle et à sécuriser son approvisionnement en matières premières critiques.

3 500 signalements de ruptures de stock

Pour François Braun, il faut « plus de transparence » des laboratoires pharmaceutiques sur leur production, une plus grande solidarité européenne quand quelqu'un a des stocks et peut aider ceux qui n'en ont pas, et l'élaboration d'une liste européenne de ces médicaments essentiels, pour que l'on garantisse leur production pour nous en France, mais aussi en

