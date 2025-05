Contre le cancer, la potion magique de la médecine anthroposophique

L'attitude méprisante de nos contemporains à l'égard des savoirs anciens est d'une arrogance crasse qui, dans le domaine de la médecine, nous conduit à ignorer les vertus insoupçonnées de remèdes du passé. Big Pharma, craignant pour son business, n'est certainement pas étrangère à ce dénigrement systématique de solutions médicinales concurrentes, éprouvées et peu coûteuses.

Le gui, plante sacrée et éminemment symbolique, serait ainsi l'archétype de ce gâchis organisé de la pharmacopée traditionnelle. Si ses pouvoirs extraordinaires font de lui l'ingrédient indispensable d'une potion magique préparée par le druide Panoramix, dans les aventures d'Astérix et Obélix, c'est pour mieux les moquer par le subterfuge de la caricature. Et ainsi on dissimulerait ses véritables bénéfices thérapeutiques, notamment… dans le domaine du cancer. L'homme moderne fait peu cas de cet adage de la sagesse populaire : « Si c'est utilisé depuis des millénaires, c'est bien que ça marche, hein ! »

Le gui, lui, a traversé les âges avec constance, toujours à portée de main de ceux qui soignent, qu'ils soient appelés druides, chamanes, guérisseurs ou encore médecins. La compréhension profonde de ses vertus n'est pas à la portée de l'intelligence ordinaire, d'êtres pusillanimes, de curieux à l'esprit étroit. Celui qui veut connaître la plante, qui espère en percer les