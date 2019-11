Contre « l'islamophobie », une marche résolument politique

Les querelles politiques n'y ont rien fait, ils étaient des milliers à défiler ce dimanche pour dire « stop à l'islamophobie ». Le cortège, rassemblé devant la gare du Nord à Paris, a marché pendant plus de trois heures pour atteindre la place de la Nation, où plusieurs initiateurs de la manifestation ont enfin pris la parole. Sur un kiosque surplombant la foule, tous les organisateurs se sont félicités de cette marche qualifiée « d'historique ».Pêle-mêle, et dans un flot un peu confus, Madjid Messaoudene, élu de Seine-Saint-Denis, en a profité pour dénoncer les agissements de Julien Odoul, élu RN, qui, début octobre, avait pris à partie une femme voilée en plein conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, l'attaque qui a récemment visé la mosquée de Bayonne et la décision de la rectrice de Versailles d'écourter une visite officielle dans une école maternelle de Clamart à la vue de trois mères portant le voile. « Aujourd'hui, nous avons dit stop à l'islamophobie », termine l'élu, sous un tonnerre d'applaudissements. Un peu plus tôt, il estimait qu'il existait aujourd'hui en France un « racisme d'État », et appelait chacun « combattre la haine » que les musulmans subissent « chaque jour ».« Mélenchon, président ! »Si de nombreux politiques ont préféré se désolidariser du mouvement, notamment initié par le controversé CCIF, certains ont au contraire souhaité s'afficher aux côtés des organisateurs....