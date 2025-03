Consultations, prescriptions… Ce que changerait la loi sur le métier d’infirmier

C'est une attente de la profession. L'Assemblée nationale examine, à partir de ce lundi 10 mars, une proposition de loi visant à réformer le métier d'infirmier en élargissant leurs compétences. Celle-ci, portée par les députés Nicole Dubré-Chirat (Ensemble pour la République) et Frédéric Valletoux (Horizons) et co-signée par 84 députés, a été adoptée à l'unanimité en commission des Affaires sociales le 5 mars dernier.

Ce texte, promis de longue date, vise à améliorer le statut et la reconnaissance des infirmiers, dont 85 % sont des femmes, et propose de redéfinir la profession autour de quatre « missions socles » : la réalisation des soins, le suivi du parcours de la santé, la prévention et la participation à la formation. Car selon Thierry Amouroux, porte-parole du Syndicat national des professionnels infirmiers, interrogé par Le Monde , les « textes fondateurs [sont] devenus obsolètes », alors que le décret d'exercice remonte à 2004.

Pourquoi la santé a gagné ses arbitrages dans le budget 2025Cette nouvelle version composée de deux articles intègre deux « notions centrales », soit celle de la consultation et du diagnostic infirmier, et celle de la prescription médicale. Elle accorderait donc aux professionnels la possibilité de prescrire certains produits de santé et examens complémentaires. Le détail de ces prescriptions sera précisé ultérieurement par décret. Le texte