Conquête spatiale : un nouveau vol habité chinois cette semaine, avec en ligne de mire l'objectif Lune

Ces dernières décennies, Pékin a investi des milliards de dollars pour bâtir un programme spatial de pointe, et rivaliser avec ceux des États-Unis et de l'Europe.

Une fusée Longue Marche-2F et un vaisseau Shenzhou au décollage, le 30 octobre 2024, à Jiuquan, en Chine. ( AFP / ADEK BERRY )

Des Chinois sur la Lune avant 2030 ? La Chine poursuit son objectif d'envoyer des taïkonautes sur le satellite de la Terre et devrait lancer cette semaine une nouvelle mission habitée dans l'espace, a destination de sa station spatiale.

La mission Shenzhou-20 décollera du centre de lancement de Jiuquan, dans le nord-ouest du pays, avec à son bord trois astronautes . L'équipe a pour destination la station spatiale Tiangong, construite par la Chine, où elle séjournera pendant environ six mois. La mission doit contribuer à l'objectif ambitieux de la Chine d'envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2030, puis d'y construire une base lunaire.

Le vaisseau Shenzhou et sa fusée porteuse Longue Marche-2F ont déjà été transférés sur le site de lancement, et seront lancés "en temps voulu dans un avenir proche", avait déclaré la semaine dernière l'Agence spatiale chinoise. Des photographies publiées par l'agence de presse officielle Chine nouvelle montraient la longue fusée blanche posée sur un piédestal bleu orné de drapeaux chinois, entourée de banderoles rouges et dorées saluant le programme spatial national.

"À l'heure actuelle, les installations et équipements du site de lancement sont en bon état. Les inspections fonctionnelles et les tests conjoints seront effectués comme prévu", a indiqué l'Agence chinoise des vols spatiaux habités (CMSA).

Les autorités n'ont pas encore révélé l'identité des astronautes de la mission Shenzhou-20, ni les tâches précises qu'ils effectueront. L'équipage est "en bonne condition, précis dans ses manœuvres et bien coordonné", a seulement déclaré Zhou Wenxing, membre du centre de formation des astronautes du pays, cité par la chaîne étatique CCTV.

"Rêve spatial"

La précédente mission habitée chinoise, Shenzhou-19, a été lancée en octobre dernier et doit s'achever le 29 avril. Elle est dirigée par Cai Xuzhe, un ancien pilote de chasse de 48 ans qui avait déjà séjourné à bord de la station spatiale Tiangong lors de la mission Shenzhou-14 en 2022. Parmi les membres de l'équipage figure également Wang Haoze, 35 ans, la seule femme ingénieure de vol spatial du pays et troisième Chinoise à participer à une mission spatiale habitée. Song Lingdong, un homme de 34 ans, complète le trio.

L'équipe de Shenzhou-19 devait conduire des expériences pour observer comment les radiations extrêmes, la gravité, la température et d'autres conditions affectent des "briques" fabriquées à partir de matériaux imitant le sol lunaire, selon des communiqués publiés au moment du lancement.

Sous la présidence de Xi Jinping, la Chine a accéléré la réalisation de son "rêve spatial". Son programme est le troisième au monde à envoyer des humains en orbite. La Chine a également fait atterrir des astromobiles sur Mars et sur la Lune .

Fleuron de ce programme, la Chine a également mis en orbite Tiangong, une station spatiale occupée par des équipes de trois astronautes renouvelées tous les six mois.

Pékin affirme être en bonne voie pour envoyer une mission habitée sur la Lune d'ici 2030. Ces dernières décennies, l'État-parti a investi des milliards de dollars pour bâtir un programme spatial de pointe, et rivaliser avec ceux des États-Unis et de l'Europe.

En 2019, il est parvenu à poser sa sonde Chang’e-4 sur la face cachée de la Lune -une première mondiale- , ainsi qu'un petit robot sur Mars en 2021. La station Tiangong, dont le module central Tianhe a été lancé en 2021, est prévue pour être utilisée pendant environ dix ans.