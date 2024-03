Commission d’enquête sur la TNT : passe d’armes musclée entre Yann Barthès de « Quotidien » et les députés RN et LFI

Avec ses sièges en cuir noir, l'enceinte où se déroule la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la télévision numérique terrestre (TNT) est beaucoup plus austère que le plateau de l'émission Quotidien de TMC, chaîne du groupe TF1. Grandes lunettes en écaille sur le nez, l'animateur Yann Barthès a délaissé la veste et la cravate qu'il porte à l'écran pour un costume plus folklorique : une grosse polaire verte de marque Carhartt. « J'ai juré de dire toute la vérité rien que la vérité alors je ne vais pas vous dire que je suis ravi d'être là. C'est assez inédit comme expérience, nous sommes convoqués à la demande de cinq députés du Rassemblement national, alors qu'Élodie Bernard, cogérante de Bangumi, est déjà passée devant cette commission. Parmi les cinq députés qui ont demandé à ce que nous soyons auditionnés, aucun n'était alors présent, ni Philippe Ballard, ni Sébastien Chenu, ni Jocelyn Dessigny, ni Laurent Jacobellini, ni Thomas Ménagé. Par chance, certains sont là aujourd'hui », attaque Yann Barthès en montrant du doigt les élus.

Ambiance ! Le président de la commission d'enquête, le député Renaissance Quentin Bataillon précise qu'il a jugé utile cette audition et l'a convoquée, bien que la demande provienne du camp RN. Yann Barthès, accompagné de son chroniqueur Julien Bellver, tient à marquer sa différence avec TPMP, le talk-show concurrent sur C8 animé par Cyril Hanouna,