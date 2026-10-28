Commerces vandalisés et pillés: un fonds d'urgence de 13 millions d'euros de la région et de Paris

Un pompier devant les vitrines brisées d'un commerce, pillé et vandalisé, au lendemain d'une manifestation contre la vie chère à Lyon, le 18 octobre 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Un fonds d'urgence, abondé par la région Ile-de-France et la ville de Paris, de 13 millions d'euros permettra d'aider les quelques 500 commerces endommagés après les violences du 17 octobre, a-t-on appris mercredi auprès des deux collectivités.

La région Ile-de-France a décidé de réactiver un dispositif créé dans le sillage des émeutes de 2023 après la mort de Nahel Merzouk, et de le doter d'une enveloppe de 10 millions d'euros pour les commerces de moins de 50 salariés, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

A Paris et en Ile-de-France, selon un dernier bilan des chambres de commerce et d'industrie (CCI), 480 commerces ont été touchés, dont 240 fortement dégradés et 215 encore fermés.

Grâce à ce fonds, les commerçants victimes de pillages pourront bénéficier d'une aide forfaitaire de 5.000 euros pour les réparations, et pourront aussi bénéficier de 2.000 euros pour installer des équipements de sécurité (caméras, brouillard anti-intrusion, etc.), a précisé la région.

De son côté, la mairie de Paris va participer au fonds à hauteur de 3 millions d'euros, "qui s'ajouteront aux 10 millions annoncés par la Région, ainsi qu'à la contribution de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Ile-de-France", a-t-elle indiqué mercredi.

En additionnant l'aide de la région, celle de la chambre de commerce et d'industrie (1.500 euros par dossier), et celle de la mairie de Paris, les commerces les plus touchés pourront recevoir 11.000 euros d'aide, selon la ville.

En France, plus de 2.500 commerces ont été dégradés lors des violences en marge des récentes manifestations, dont 1.161 visés par des pillages, des saccages ou des incendies, avait indiqué mardi le réseau des chambres de commerce CCI France.

A Marseille, qui a été encore plus touchée que Paris (527 commerces touchés dont 331 sinistrés et 128 pillés intégralement en incluant la métropole), un fonds d'urgence de soutien a recueilli 12 millions d'euros grâce aux contributions de la métropole marseillaise, du département, de la région et de grandes entreprises.