Comment savoir si une méduse est dangereuse ?

Elles ont poussé plusieurs plages de Nouvelle-Aquitaine à fermer ces derniers jours. Les physalies, des organismes gélatineux, peuvent provoquer des brûlures – et parfois pire –, et se répandent sur les côtes basques et landaises. Cet été, il faudra essayer d'éviter ces cousines des méduses.

En plus de devoir vous méfier de ces organismes bleu et violet, il faudra aussi faire attention aux méduses à proprement parler. Car si la plupart des piqûres sont bénignes, certaines sont très douloureuses. Brûlure, décharge électrique, démangeaisons, œdème… La douleur ne sera pas la même en fonction de la zone du corps touchée. Les enfants ayant la peau plus fine que celles des adultes, ils y seront de manière générale plus sensibles. Certains endroits du corps sont également plus délicats : c'est notamment le cas de la peau entre les doigts, et de celle autour des yeux et des lèvres.

Les 1 500 espèces de méduses recensées dans le monde (dont une soixantaine vit au large des côtes de la France) piquent. « Toutes les espèces piquent, mais pas avec la même intensité », explique Fabien Lombard, enseignant-chercheur au Laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer, joint par Le Point . Dans le détail, si certaines piqûres nous font plus souffrir que d'autres, c'est parce que « certaines espèces ont des facultés urticantes plus élevées que d'autres