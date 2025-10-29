 Aller au contenu principal
Comment réussir à bien défendre sur FC26
29/10/2025

Depuis la sortie de FC26, anciennement FIFA, de nombreux joueurs se plaignent de la défense. Mais comment doit-on faire pour éviter de prendre plus de trois buts par match ? Éléments de réponse avec des streamers et joueurs professionnels.

Réussir à bien défendre sur FC26 est une mission quasi impossible. Buts à gogo dès l’engagement, attaquants bien plus vifs que les défenseurs et corners indéfendables, de nombreux gamers ne s’en sortent pas, même après la nouvelle mise à jour censée corriger ces défaillances. Pour éviter de se prendre des taules à chaque rencontre, de casser sa manette ou d’arrêter de jouer par dépit, Johann « ManiiKa » Simon, entraîneur du PSGVitality, Mino, champion de France 2020, et Mathis « MaatM » Martin, joueur compétitif d’Angers, nous livrent leurs précieux conseils sans avoir à passer dans un schéma tactique en 10-0-0 ou en 5-5-0.

→ Être patient et ne pas se jeter

ManiiKa : « Il faut vraiment rester calme quand on défend, il ne faut pas se précipiter. Éviter aussi de foncer sur l’adversaire, parce qu’il y a de grandes chances de se faire éliminer facilement. Il vaut mieux rester sur ses appuis et suivre le joueur adverse sans se jeter, faire une sorte de recul-frein avec L2/R2. Donc, être patient, mais agressif sans trop reculer.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Sport
