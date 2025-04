Comment le Danemark est en train d’éradiquer le cancer du col de l’utérus

Une lueur d'espoir illumine l'horizon médical international, souvent assombri par des nouvelles préoccupantes : le Danemark pourrait, d'ici 2040, faire disparaître le cancer du col de l'utérus de son territoire. Cette perspective prometteuse émane de la Ligue danoise de lutte contre le cancer, s'appuyant sur une publication scientifique récente parue dans le Journal des médecins danois . Dans un communiqué de presse diffusé le lundi 14 avril, l'organisation affirme que « le cancer du col de l'utérus pourrait devenir la première forme de cancer à disparaître complètement au Danemark ».

« C'est tout à fait unique que nous puissions nous tenir ici aujourd'hui et affirmer que nous pouvons éradiquer un type de cancer dans un délai relativement court. Dans les années 1960, le cancer du col de l'utérus était le troisième cancer le plus fréquent chez les femmes », déclare par voie de communiqué Janne Bigaard, médecin-chef et chef de projet de la Ligue danoise de lutte contre le cancer.

Cette assertion de Janne Bigaard et de ses collègues Susanne Krüger Kjær et Berit Andersen, toutes deux médecins-chefs et professeures, repose sur un article scientifique de Susanne Krüger Kjær intitulé De l'hypothèse à la prévention du HPV et du cancer du col de l'utérus . La conclusion de cette publication est sans équivoque : « L'élimination du