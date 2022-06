Comment le corps humain fait face aux vagues de chaleur

À partir de ce mercredi 15 juin 2022, la moitié sud de la France devrait connaître une vague de chaleur précoce et intense. Selon Météo-France, les températures devraient voisiner avec les 40 °C. Ce type d'épisode affecte notre vie quotidienne : nous sommes plus fatigués, moins dynamiques, à la limite de la surchauffe…

En France, après la canicule de 2003, un plan national canicule a été mis en place. Celui-ci comporte quatre niveaux d'alerte, et prévoit notamment des actions de communication visant à rappeler les « actions préventives individuelles à mettre en œuvre » : boire suffisamment d'eau, se mettre à l'abri de la chaleur, ne pas faire d'exercice physique intense… Bref, se protéger dans la mesure du possible afin d'éviter de subir un coup de chaleur qui pourrait mettre la vie en péril.

Mais concrètement, comment le corps humain fait-il face à ces conditions de chaleur extrêmes ? Pourquoi sont-elles si dangereuses ? Lesquels de nos organes sont les plus affectés en cas d'élévation des températures, et à partir de quand les choses se détériorent-elles ?

Rester frais

La température du corps humain fluctue généralement entre 36 et 38 °C. À l'intérieur de cette plage, les réactions biochimiques sont capables de se dérouler normalement, condition sine qua non au bon fonctionnement de nos cellules et de nos organes. Pour s'adapter aux changements environnementaux qui pourraient le faire

