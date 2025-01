Comment la science peut vous aider à tenir vos bonnes résolutions ?

Chaque année, c'est le même refrain : il faudrait la commencer en adoptant enfin un mode de vie sain et en gommant les travers de l'année écoulée. On se motive, on avale moins de sucres et d'alcool, on arrête la junk food et on se met au sport intensément ! Oui mais... si le sujet des bonnes résolutions revient chaque année, c'est justement car beaucoup d'entre nous peinent à les tenir sur le long terme. Les bonnes résolutions, c'est un peu comme les régimes, elles sont souvent vouées à l'échec car difficilement supportables dans le temps.

Pour autant, ce nouveau départ avec l'année qui s'entame est une formidable occasion pour opérer la mue dans son mode de vie. Car il y a bien un intérêt à vouloir prendre des résolutions pour l'année, c'est celui de faire évoluer son logiciel de vie durablement et, pour cela, il convient de se fixer des objectifs raisonnables et de savoir s'entourer.

Que dit la science sur les bonnes résolutions ? Car, oui, la science se penche sur tous les sujets, y compris celui-ci. Des chercheurs suédois ont mené une vaste étude publiée dans la revue PLOS One qui nous révèle quelques données intéressantes. D'abord sur la nature des résolutions : 33 % portent sur la santé physique, 20 % sur la perte de poids, 13 % sur les habitudes alimentaires, et 9 % sur le développement personnel. L'immense majorité des résolutions concerne donc le soin de soi,