Comment la cocaïne inonde l'Europe par tonnes

Les trafiquants de drogue ont sans doute pris au mot le slogan de la compagnie genevoise Mediterranean Shipping Compagny (MSC). Le leader mondial dans le transport de conteneurs vous assure que « votre cargaison est toujours en de bonnes mains ». Le 17 juin 2019, les douanes américaines ont saisi à bord du MSC Gayane, un cargo de 314 mètres de long, 19,76 tonnes de cocaïne. Soit un butin de 1,3 milliard de dollars ! Le commandant a pu repartir libre et MSC n'est en rien mêlé à ce trafic destiné à l'Europe. La drogue a été amenée de nuit au large du Pérou. Avec la complicité de six membres d'équipage, dont le second du navire, les paquets de cocaïne étaient camouflés dans sept conteneurs de vin, de noix, de déchets électroniques.Les douaniers américains avaient déjà découvert 537 kilos de cocaïne sur le MSC Desiree en mars 2019, et les Espagnols, 2,2 tonnes sur le MSC Carlotta, le mois suivant. Si les trafiquants choisissent Mediterranean Shipping Company, c'est que le géant suisse se montre le plus actif sur les routes maritimes entre l'Amérique du Sud et l'Europe. La Tribune de Genève, qui raconte en détail cette nouvelle artère de la coke, révèle qu'un des marins impliqués a reconnu avoir perçu 50 000 dollars pour sa participation. Dans les ports d'Anvers, de Rotterdam, de Valence, le conducteur d'un chariot élévateur peut gagner de 25 000 à 75 000 euros rien qu'en aidant, pendant quelques dizaines de minutes, le...