Comment Kretinsky est devenu le nouvel homme fort chez TotalEnergies

Rue Parizska, la rue de Paris. C'est là, dans un quartier huppé de Prague, que Daniel Kretinsky nous avait reçus, pour ses premières confidences à un journal français, en 2018. L'homme d'affaires tchèque, à la tête d'EPH, était alors en passe d'acquérir les hebdomadaires Marianne et Elle . Il avait confié son amour de la France, où dans sa jeunesse il avait passé plusieurs mois, dont un semestre à l'université de Dijon.

Avec un français quasi-parfait, dans un petit bureau décoré d'un tableau de Paris lors de l'Exposition universelle de 1889, le quadragénaire avait raconté son envie d'être à l'affût d'autres investissements en France. Il est depuis passé à l'œuvre : après Casino, Fnac Darty ou encore Editis (trois entreprises dont il est l'actionnaire principal), Kretinsky vient d'entrer au capital de TotalEnergies. Avec 4,1 % des actions, mais sans siège au conseil d'administration, il en devient le troisième actionnaire derrière les salariés et le fonds Blackrock.

Le milliardaire tchèque investit en masse dans un secteur qu'il connaît parfaitement, l'énergie. C'est en rachetant des centrales à charbon et des réseaux de transport qu'il fait fortune, à l'aube des années 2000. En France, il a d'abord pris pied dans le secteur en acquérant auprès de l'allemand Uniper des centrales à charbon en fin de vie, à Gardanne et Saint-Avold. La première a depuis été reconvertie à la biomasse, la seconde